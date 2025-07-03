Це величезна втрата для усього сучасного футболу: Динамо відреагувало на загибель Жоти

Київське Динамо відреагувало на трагічну смерть португальського нападника Ліверпуля Діого Жоти.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

"Динамо Київ з почуттям глибокого суму та скорботи зустрів новину про загибель в автокатастрофі нападника Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жоти. Це величезна трагедія та втрата для усього сучасного футболу. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття родині футболіста, близьким та усім, хто його знав. Нехай світла пам’ять про нього живе в серцях кожного, хто його цінував, поважав та захоплювався його грою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30. Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

На загибель португальського нападника раніше відреагували Кріштіану Роналду та Ліверпуль.