Мілан підтримав свого голкіпера після проявів расизму в матчі з Вероною

Мілан підтримав свого голкіпера Майка Меньяна, який зазнав образ, пов'язаних із расизмом, у матчі проти Верони (1:0).

Італійський клуб опублікував відповідний заклик у соцмережі Х.

Зазначимо, що під час матчу диктор на стадіоні двічі просив вболівальників припинити вигукувати расистські образи на адресу темношкірих гравців "россонері".

У поточному сезоні Меньян зіграв 22 матчі за Мілан у всіх турнірах, в яких пропустив 24 голи та вісім разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше Роналдо Назаріо прокоментував нагороду Вінісіуса на церемонії FIFA The Best, згадавши проблему расизму у футболі.