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Страх перед біло-червоно-білими кольорами: білоруський канал зняв з ефіру матч Легія – Динамо Мінськ

Ігор Чернявський — 6 листопада 2024, 16:40
Страх перед біло-червоно-білими кольорами: білоруський канал зняв з ефіру матч Легія – Динамо Мінськ

У Білорусі не покажуть виїзний матч мінського Динамо проти варшавської Легії в межах 4 туру Ліги конференцій.

Про це повідомляє Tribuna.by.

Джерело зазначає, що телеканал СТВ транслював усі попередні матчі Динамо Мінськ у Лізі конференцій. На поєдинок, який відбудеться завтра, 7 листопада, продано вже понад 20 тисяч квитків.

Очікується, що на матчі буде присутньо багато білорусів, які залишили рідну країну через переслідування з боку режиму Лукашенка. Фанатське угруповання Динамо закликало всіх земляків, які збираються відвідати матч, брати з собою біло-червоно-білі прапори, які символізують боротьбу білорусів проти самопроголошеного диктатора.

Після двох турів Легія з шістьома очками перебуває у групі лідерів Ліги конференцій, тоді як Динамо програло обидва матчі й посідає 30 місце в турнірній таблиці. Також зазначимо, що польська команда виграла останні 5 ігор у всіх турнірах.

Динамо Мінськ Легія Ліга конференцій сезону-2024/25

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