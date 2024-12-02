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Компані оцінив терміни відновлення Кейна

Олександр Булава — 2 грудня 2024, 16:42
Компані оцінив терміни відновлення Кейна
Гаррі Кейн
ФК Баварія

Головний тренер Баварії Венсан Компані вважає, що нападник Гаррі Кейн зможе відновитися від травми до кінця року.

Цитує наставника пресслужба мюнхенського клубу.

"Важко передбачити, але є ймовірність, що він все ж зіграє цього року. Однак спочатку він пропустить кілька ігор.

Ви не можете повноцінно замінити його. Він топгравець, але ми знайдемо інший вихід із цієї ситуації. Завтра нам не бракуватиме талантів", – сказав Компані.

Нагадаємо, Кейн травмувався у матчі Бундесліги проти Боруссії Дортмунд. Раніше у клубі повідомили, що форвард отримав незначне розтягнення м'язів правого підколінного сухожилля та не зможе зіграти у поєдинку проти Шахтаря.

У поточному сезоні Кейн провів за Баварію у всіх турнірах 19 матчів, в яких записав на свій рахунок 20 голів і дев'ять результативних передач.

Баварія Венсан Компані Гаррі Кейн

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