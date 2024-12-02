Компані оцінив терміни відновлення Кейна

Головний тренер Баварії Венсан Компані вважає, що нападник Гаррі Кейн зможе відновитися від травми до кінця року.

Цитує наставника пресслужба мюнхенського клубу.

"Важко передбачити, але є ймовірність, що він все ж зіграє цього року. Однак спочатку він пропустить кілька ігор. Ви не можете повноцінно замінити його. Він топгравець, але ми знайдемо інший вихід із цієї ситуації. Завтра нам не бракуватиме талантів", – сказав Компані.

Нагадаємо, Кейн травмувався у матчі Бундесліги проти Боруссії Дортмунд. Раніше у клубі повідомили, що форвард отримав незначне розтягнення м'язів правого підколінного сухожилля та не зможе зіграти у поєдинку проти Шахтаря.

У поточному сезоні Кейн провів за Баварію у всіх турнірах 19 матчів, в яких записав на свій рахунок 20 голів і дев'ять результативних передач.