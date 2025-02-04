Анрі: Розлучення погано впливає на Гвардіолу, його психіка не в порядку

Легенда Арсенала Тьєррі Анрі після перемоги його команди над Манчестер Сіті (5:1) заявив, що у головного тренера "містян" Жузепа Гвардіоли є певні ментальні проблеми, які пов'язані з сімейним життям.

Думку 47-річного француза передає Goal.

Анрі вважає, що розлучення з Крістіною Серрою, з якою Гвардіола був одружений з 2014 року, негативно впливає на психіку іспанського фахівця.

"Чи шкода мені того, що відбувається з Ман Сіті і Пепом? Так, шкода, в певному сенсі. Нелегко мати справу з тим, з чим Пеп має справу поза футболом. Я пройшов через це, коли перейшов до Барселони. Нелегко мати справу з такими речами, коли у тебе не все гаразд з психікою. Видно, що він сам не свій. Мені довелося зіткнутися з цим, коли я поїхав до Барселони, і можу сказати, що це нелегко. Ніхто не хотів би мати справу з цим, коли ти увесь час повинен грати. Так що, думаю, нас можна зрозуміти. Якщо ми повернемося до справ на футбольному полі, то там не все добре. Я не думаю, що вони можуть впоратися, коли команда може грати з ними всі дев'яносто хвилин, кидати їм виклик і дивитися їм в очі весь час", – сказав Анрі.

Гвардіола вперше зустрів свою колишню дружину, коли йому було лише 18 років. У пари є троє дітей: Марія (24), Маріус (22) та Валентина (17).

Нагадаємо, що Тьєррі Анрі виступав під керівництвом Жузепа Гвардіоли у складі Барселони. Разом вони двічі ставали чемпіонами Іспанії, по одному разу вигравали Кубок та Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Раніше Гвардіола висловився щодо розгромної поразки Манчестер Сіті у грі проти Арсенала в чемпіонаті Англії.