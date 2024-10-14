В Іспанії назвали нову дату запуску Суперліги

Європейську футбольну Суперлігу планують запустити у вересні 2025 року.

Про це повідомляє іспанське видання As.

За їхньою інформацією, організатори Суперліги знаходяться на шляху до запуску Суперліги. Турнір планують проводити в класичному форматі ліги з матчами всіх команд між собою вдома та на виїзді, після чого розігрувати трофей на стадії плейоф.

Раніше головний промоутер Суперліги, Берн Райнхарт із компанії А22, заявив, що новий формат Ліги чемпіонів, який запустили з сезону-2024/25, себе не виправдав. Розгромна перемога Баварії з рахунком 9:2 над Динамо Загреб, на його думку, є найкращою ілюстрацією високого розриву в класі між учасниками Ліги чемпіонів, що робить турнір нецікавим.

Нагадаємо, вперше запустити Суперлігу спробували ще у 2021 році, проте тоді більшість із 15 клубів-учасників відмовились від участі у турнірі всього через декілька днів після запуску. В проекті залишилися тільки Реал, Барселона та Ювентус, проте туринський клуб у червні поточного року також покинув Суперлігу.

Після невдалої першої спроби запуску Суперліги організатори турніру виграли справу проти УЄФА в Європейському суді, який заборонив карати клуби, які спробували створити альтернативний турнір.