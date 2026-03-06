Українська правда
Спустошення: Твердохліб – про поразку від Буковини у чвертьфіналі Кубку України

Олександр Булава — 6 березня 2026, 14:46
Єгор Твердохліб
ЛНЗ

Півзахисник черкаського ЛНЗ Єгор Твердохліб відреагував на поразку від Буковини у чвертьфіналі Кубка України.

Про це гравець розповів у телеграм-каналі.

"Спустошення. Це єдине, що ми зараз відчуваємо. Що я відчуваю. Ви знаєте, як ми хотіли перемогти й увесь матч робили все, щоб досягти цього результату, але іноді трапляється те, що сталося.

Будемо дивитися на сезон в УПЛ, бо він ще триває, і ми точно в грі", – сказав Твердохліб.

Нагадаємо, напередодні ЛНЗ також зазнав поразки в чемпіонаті України, поступившись Поліссю, через що команда Пономарьова втратила лідерство у турнірній таблиці, пропустивши вперед Шахтар, який свій матч виграв.

ЛНЗ Черкаси Єгор Твердохліб

Єгор Твердохліб

