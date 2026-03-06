Спустошення: Твердохліб – про поразку від Буковини у чвертьфіналі Кубку України
Єгор Твердохліб
ЛНЗ
Півзахисник черкаського ЛНЗ Єгор Твердохліб відреагував на поразку від Буковини у чвертьфіналі Кубка України.
Про це гравець розповів у телеграм-каналі.
"Спустошення. Це єдине, що ми зараз відчуваємо. Що я відчуваю. Ви знаєте, як ми хотіли перемогти й увесь матч робили все, щоб досягти цього результату, але іноді трапляється те, що сталося.
Будемо дивитися на сезон в УПЛ, бо він ще триває, і ми точно в грі", – сказав Твердохліб.
Нагадаємо, напередодні ЛНЗ також зазнав поразки в чемпіонаті України, поступившись Поліссю, через що команда Пономарьова втратила лідерство у турнірній таблиці, пропустивши вперед Шахтар, який свій матч виграв.