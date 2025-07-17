Останній крок до Бешикташа: Шахтар зустрінеться з Ільвесом у матчі-відповіді Ліги Європи

Сьогодні,, 17 липня, в межах першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/26 відбудеться матч-відповідь між Ільвесом та Шахтарем.

У попередньому поєдинку український колектив здобув більш ніж впевнену перемогу. Команда Арди Турана розгромила свого суперника за рахунком 6:0, чим значно підвищила свої шанси на прохід до другого раунду.

Матч-відповідь першого раунду відбору Ліги Європи-2025/26 між Ільвесом та Шахтарем проходитиме у місті Тампере на стадіоні "Таммела". Стартовий свисток прозвучить о 19:00 за київським часом.

Ліга Європи-2025/26 – кваліфікація

1 раунд, матч-відповідь, 17 липня

19:00 Ільвес (Фінляндія) – Шахтар (Україна)

Переможець даного протистояння кваліфікується до другого раунду, де на нього вже очікує турецький Бешикташ. А той, хто програє двоматчеву дуель, відправиться до Ліги конференцій.

Раніше стало відомо, з ким зіграє київське Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/26.