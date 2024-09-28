Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трубін – у старті Бенфіки на матч 7 туру чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте

Андрій Яросименко — 28 вересня, 21:33
Трубін – у старті Бенфіки на матч 7 туру чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте
Анатолій Трубін
Getty images

Воротар збірної України Анатолій Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч 7 туру чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом. Дивитися зустріч можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Нагадаємо, напередодні Бенфіку очолив 48-річний Бруну Лаже замість Рогера Шмідта, який був звільнений на початку вересня.

Станом на 28 вересня "орли" посідають третє місце турнірної таблиці Прімейри ліги, маючи в активі 13 очок. Очолює список Спортинг, а друге місце займає Порту.

Бенфіка Порту Спортинг Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Бенфіка

Бенфіка з Трубіним розгромила Боавішту в 6 турі чемпіонату Португалії
Трубін вийде у старті Бенфіки на матч 6 туру чемпіонату Португалії проти Боавішти
Трубін відчує труднощі в захисті воріт Бенфіки. Суперекспрес на кінець євровікенду з коефіцієнтом 4,99
Трубін оцінив матч проти Црвени Звезди у Лізі чемпіонів
Шахтар опинився в середині турнірної таблиці Ліги чемпіонів після першого туру

Останні новини