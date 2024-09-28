Трубін – у старті Бенфіки на матч 7 туру чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте
Анатолій Трубін
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Воротар збірної України Анатолій Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч 7 туру чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом. Дивитися зустріч можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Нагадаємо, напередодні Бенфіку очолив 48-річний Бруну Лаже замість Рогера Шмідта, який був звільнений на початку вересня.
Станом на 28 вересня "орли" посідають третє місце турнірної таблиці Прімейри ліги, маючи в активі 13 очок. Очолює список Спортинг, а друге місце займає Порту.