Трубін – у старті Бенфіки на матч 7 туру чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте

Воротар збірної України Анатолій Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч 7 туру чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом. Дивитися зустріч можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Нагадаємо, напередодні Бенфіку очолив 48-річний Бруну Лаже замість Рогера Шмідта, який був звільнений на початку вересня.

Станом на 28 вересня "орли" посідають третє місце турнірної таблиці Прімейри ліги, маючи в активі 13 очок. Очолює список Спортинг, а друге місце займає Порту.