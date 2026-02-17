Українська правда
У мене досі рани на коліні: Трубін – про святкування історичного голу Реалу

Олександр Булава — 17 лютого 2026, 14:54
Воротар Бенфіки і збірної України Анатолій Трубін перед матчем з Реалом в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів пригадав свій гол мадридцям, який він забив у 8 турі основного етапу турніру.

Цитує футболіста The Athletic.

Голкіпер зізнався, що досі відчуває біль у колінах після святкування свого голу у ворота Реала.

"У мене досі є рани на коліні. Зазвичай я не надто емоційна людина, але тоді виплеснув усе. Спочатку біг, потім на мене накинулися всі партнери, а тренер воротарів кричав залишатися зосередженим, бо ми не знали, чи гра вже завершена", – сказав він.

Також Трубін відзначив, що після цього голу його популярність зросла.

"Завжди важко працював, щоб не давати іншим забивати. А тепер після одного моменту багато хто почав впізнавати мене, бо я забив гол. Це божевілля. Все ще відчувається божевільним... Такий момент назавжди залишиться зі мною", – розповів Трубін.

Перший матч між Бенфікою та Реалом відбудеться сьогодні, 17 лютого. Початок о 22:00 за київським часом.

Як відомо, гол Трубіна посів друге місце в рейтингу найкращих голів за підсумками загального етапу Ліги чемпіонів.

