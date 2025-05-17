Трубіна визнали найкращим гравцем матчу проти Браги: відома оцінка українського голкіпера

У суботу, 17 травня, відбулися матчі 34 туру португальської Пріймейри, за підсумками якого чемпіоном першості став Спортинг.

До останнього туру "леви" вели боротьбу з Бенфікою українського голкіпера Анатолія Трубіна, але все ж виграли чемпіонат за рахунок перемоги над Гімарайншем (2:0).

Водночас "орли" зіграли внічию з Брагою, яка фінішувала у підсумку четвертою. Бронзовими призерами став чемпіон попереднього сезону – Порту.

За свій виступ Трубін отримав від статистичного порталу SofaScore 8,2 бали, ставши найкращим гравцем серед усіх, які були задіяні у поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка працює над тим, щоб продовжити контракт з українським голкіпером.

У поточному сезоні Трубін провів 47 матчів, пропустив 47 голів та 19 разів відіграв на нуль.

Напередодні голкіпера визнали найкращим воротарем місяця у чемпіонаті Португалії