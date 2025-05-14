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Бенфіка працює над продовженням контракту з Трубіним та ще двома гравцями

Олексій Мурзак — 14 травня 2025, 20:49
Бенфіка працює над продовженням контракту з Трубіним та ще двома гравцями
Анатолій Трубін
Getty Images

Бенфіка працює над тим, щоб продовжити контракт з українським голкіпером Анатолієм Трубіним.

Про це повідомляє португальське видання Actu Foot.

Наразі чинна угода Трубіна з лісабонським клубом діє до 30 червня 2028 року.

Також "орли" планують пролонгувати контракти з Альваро Каррерасом та Флорентіно Луїсом.

У поточному сезоні Трубін провів 46 матчів, пропустив 47 голів та 19 разів відіграв на нуль.

Напередодні голкіпера визнали найкращим воротарем місяця у чемпіонаті Португалії

У суботу, 10 травня, Бенфіка зіграла внічию 1:1 зі Спортингом у 33 туру чемпіонату Португалії, втративши шанс вийти в лідери першості за тур до фінішу. Трубін за цей матч отримав 7,1 бала від Sofascore.

Бенфіка Анатолій Трубін

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