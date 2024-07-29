Бенфіка з Трубіним розгромила Феєнорд у контрольному матчі

Бенфіка здобула розгромну перемогу над Феєнордом у межах контрольного поєдинку на літніх зборах. Український воротар Анатолій Трубін відіграв увесь матч у складі "орлів".

Зустріч завершилася з рахунком 5:0 на користь лісабонців. Евангелос Павлідіс оформив дубль.

Контрольний матч

28 липня

Бенфіка — Феєнорд 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 9 Престіанні, 2:0 - 13 Павлідіс, 3:0 - 14 Павлідіс, 4:0 - 18 Бесте, 5:0 - 89 Кабрал

Нагадаємо, що раніше Трубіна та Ярмолюка не відпустили на Олімпійські ігри-2024, де збірна України вже поступилася Іраку в першому турі та обіграла Марокко в другому.