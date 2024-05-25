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Тростянець декласував Реал-Фарму в завершальному матчі Другої ліги

Станіслав Лисак — 25 травня, 16:48
Тростянець декласував Реал-Фарму в завершальному матчі Другої ліги

Тростянець здобув домашню перемогу над Реал Фармою в межах 30 туру Другої ліги України.

Господарі розгромили суперника з рахунком 6:1. Хет-триком відзначився Андрій Сліпухін.

Тростянець завершив змагання на 11-й сходинці з 21 очком в активі. Реал-Фарма розташувалася 12-ю — 19 залікових пунктів.

Чемпіонат України — Друга ліга
30 тур, 25 травня

Тростянець — Реал-Фарма 6:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 39 Сліпухін, 2:0 - 44 Сліпухін, 3:0 - 56 Шаповал, 3:1 - 69 Шилов, 4:1 - 71 Сліпухін, 5:1 - 73 Кравченко, 6:1 - 77 Деревинський

Напередодні Металіст та Діназ врятувалися від вильоту з Першої ліги.

Чемпіонат України, Друга ліга Реал Фарма ФК Тростянець

Чемпіонат України, Друга ліга

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