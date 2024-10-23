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Пятенко: Збірна України проти Туреччини спробує грати швидко та агресивно

Руслан Травкін — 23 жовтня, 23:12
Пятенко: Збірна України проти Туреччини спробує грати швидко та агресивно
Володимир Пятенко
УАФ/Дан Балашов

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир Пятенко розповів, що проти Туреччини "синьо-жовті" будуть діяти швидко та аргесивно в атаці.

Його слова цитує сайт WoomensFootball.

"Мої очікування від нашої гри? Насамперед швидка, агресивна гра в нападі, перехід з оборони в атаку.

В нас є тренер воротарок, який давно уже в збірній. Ми розмовляли, дивилися ігри Туреччини, і він каже: порівняно з тим, що було, коли Україна перемагала в Києві, туркині додали індивідуально та як команда. Швидкі фланги, досвідчений захист. Воротарка дуже добре виділяється. Швидко переходять з оборони в атаку – буквально за дві-три передачі опиняються в чужому штрафному майданчику.

Команда в хорошому гуморі, функціонально готова. Звісно, готуємося ще тактично – вже розбирали суперниць і нашу минулу гру з хорватками, бо вони схожі з туркенями за тактикою. Можна ще казати, що на Грецію схожі.

У них є "легіонерки" – небагато, але є. Та сама Бірґюл Садікоглу зараз грає в Іспанії, а раніше виступала в Україні за Житлобуд-1, дівчата добре її знають. Швидка футболістка, добре грає на фланзі", – сказав Пятенко.

Для того, щоб вибороти путівку на Євро-2025, українки мають пройти два раунди плейоф. У разі перемоги у двоматчевому протистоянні з Туреччиною збірна України зустрінеться з переможницею матчу між Грецією та Бельгією.

Перший поєдинок між збірними України та Туреччини відбудеться у п’ятницю, 25 жовтня, о 18:00 за київським часом. Матч-відповідь "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 29 жовтня.

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