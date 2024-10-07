Тренер збірної України U-17: Двох днів на підготовку замало, але добре, що ми взагалі виступаємо
УАФ
Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз визнав, що двох днів на підготовку до кваліфікації Євро-2025 замало, але добре, що взагалі є можливість представляти країну на міжнародній арені.
Про це він сказав, відповідаючи на питання про те, чи не замало двох днів на підготовку до старту у кваліфікації Євро-2025. Слова наставника наводить сайт УАФ.
"Так. Однак головне, що в такій ситуації, в якій зараз перебуває Україна, добре, що ми взагалі виступаємо, за що велике спасибі ЗСУ. Вірю, що хлопці розуміють усю важливість ситуації, статус турніру та з усією відповідальністю поставляться до цих змагань. Інакше бути не може"
Також Мороз виділив Бельгію як беззаперечного фаворита групи.
"Мабуть, так. Визначаючи фаворита на папері, ми завжди говоримо про якусь збірну як про представницю футбольної країни. Бельгія — це футбольна країна. Там хороший чемпіонат, в якому виступають якісні футболісти, у них сильні збірні на всіх рівнях"
Збірна України U-17 розпочне свій шлях у відборі на юнацький чемпіонат Європи-2025 вже в середу, 9 жовтня, матчем проти Косова. 12 числа на команду Мороза чекає гра з Казахстаном, а 15-го – протистояння з господарями мінітурніру – Бельгією.