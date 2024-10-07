Тренер збірної України U-17: Двох днів на підготовку замало, але добре, що ми взагалі виступаємо

Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз визнав, що двох днів на підготовку до кваліфікації Євро-2025 замало, але добре, що взагалі є можливість представляти країну на міжнародній арені.

Про це він сказав, відповідаючи на питання про те, чи не замало двох днів на підготовку до старту у кваліфікації Євро-2025. Слова наставника наводить сайт УАФ.

" Так. Однак головне, що в такій ситуації, в якій зараз перебуває Україна, добре, що ми взагалі виступаємо, за що велике спасибі ЗСУ. Вірю, що хлопці розуміють усю важливість ситуації, статус турніру та з усією відповідальністю поставляться до цих змагань. Інакше бути не може"

Також Мороз виділив Бельгію як беззаперечного фаворита групи.

" Мабуть, так. Визначаючи фаворита на папері, ми завжди говоримо про якусь збірну як про представницю футбольної країни. Бельгія — це футбольна країна. Там хороший чемпіонат, в якому виступають якісні футболісти, у них сильні збірні на всіх рівнях"

Збірна України U-17 розпочне свій шлях у відборі на юнацький чемпіонат Європи-2025 вже в середу, 9 жовтня, матчем проти Косова. 12 числа на команду Мороза чекає гра з Казахстаном, а 15-го – протистояння з господарями мінітурніру – Бельгією.