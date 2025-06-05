Тренер збірної Португалії назвав підопічного, який заслуговує на Золотий м’яч
Роберто Мартінес
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Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вважає, що його підопічний Вітінья, який захищає кольори ПСЖ, заслуговує завоювати Золотий м’яч у 2025 році.
Фахівця цитує Goal.com.
"Важливо те, що Вітінья зробив цього сезону. На мій погляд – він без жодних сумнівів заслуговує. Це гравець, який відіграв ключову роль у всіх перемогах ПСЖ. Я вважаю, що завдяки своєму стилю гри та ефективності Вітінья заслуговує отримати Золотий м’яч", – заявив Мартінес.
Нагадаємо, Вітінья у поточному сезоні виграв Лігу чемпіонів із ПСЖ. На його рахунку 7 голів і 3 асисти в 52 матчах за паризький клуб у всіх турнірах у нинішній кампанії.
Нагадаємо, вчора збірна Португалії у півфіналі Ліги націй обіграла Німеччину з рахунком 2:1.