Тренер збірної Португалії назвав підопічного, який заслуговує на Золотий м’яч

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вважає, що його підопічний Вітінья, який захищає кольори ПСЖ, заслуговує завоювати Золотий м’яч у 2025 році.

Фахівця цитує Goal.com.

"Важливо те, що Вітінья зробив цього сезону. На мій погляд – він без жодних сумнівів заслуговує. Це гравець, який відіграв ключову роль у всіх перемогах ПСЖ. Я вважаю, що завдяки своєму стилю гри та ефективності Вітінья заслуговує отримати Золотий м’яч", – заявив Мартінес.

Нагадаємо, Вітінья у поточному сезоні виграв Лігу чемпіонів із ПСЖ. На його рахунку 7 голів і 3 асисти в 52 матчах за паризький клуб у всіх турнірах у нинішній кампанії.

Нагадаємо, вчора збірна Португалії у півфіналі Ліги націй обіграла Німеччину з рахунком 2:1.