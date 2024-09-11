Тренер збірної Чехії: Було відчуття, що ми граємо не вдома, а на виїзді

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек вважає, що українські вболівальники створили для своєї національної команди домашню атмосферу.

Про це він сказав на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить Українська асоціація футболу.

"Сьогодні була велика самовіддача моїх футболістів, тому я задоволений. Так, на останніх хвилинах поєдинку напруга біля наших воріт була великою. Я б навіть сказав — дуже великою. Суперник створював дуже багато моментів, і нам варто добре проаналізувати ці епізоди. Гра була важкою, адже вболівальники збірної України несамовито підтримували свою команду. Часом було таке відчуття, що ми граємо не вдома, а на виїзді", — сказав Гашек.

Зазначимо, що в разі невдалого результату з Україною чеський наставник міг подати у відставку — на це він натякав напередодні матчу. Сергій Ребров також зачепив тему потенційного відходу, попросивши трішки зачекати.