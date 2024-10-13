Гашек виділив гравця збірної України: Він є найкращим не тільки в Європі, а й у світі

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек вважає нападника національної команди України Артема Довбика найкращим форвардом у світі.

Його слова з передматчевої конференції передає УАФ.

"Ми знаємо, що Україна добре вміє діяти на контратаках. Ми дивилися матч із Грузією й бачили нових футболістів. Але, гадаю, від присутності новачків висока якість команди не змінилася. Система гри також залишилася тією самою. Ми бачили, що додався Артем Довбик, який не грав проти нас у Празі. Гадаю, що він є на сьогодні найкращим нападником не тільки в Європі, а й у світі", – сказав Гашек.

Нагадаємо, що у вересневих матчах Ліги націй збірна Чехії на виїзді була розгромлена Грузією (1:4), після чого вдома обіграла Україну (3:2). Команда Івана Гашека 11 жовтня прийняла вдома Албанію і здобула перемогу – 2:0.

Завтра, 14 жовтня, Чехія проведе гостьовий матч у Вроцлаві проти збірної України. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.