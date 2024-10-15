Тренер Чехії: Гадаю, призначення таких 11-метрових шкодить футболу

Головний тренер Чехії Іван Гашек вважає, що такі пенальті, як його команда отримала в матчі з Україною, взагалі не потрібно призначати.

Його слова наводить Українська асоціація футболу.

" Я думаю, що нічия – справедливий результат сьогоднішнього матчу. Хоча нам інколи здавалося, що ми заслуговували на перемогу. Важкий поєдинок, дуже інтенсивний, гадаю ми заслужили на один пункт, ураховуючи, що ми грали з фаворитом. Пенальті? Поки я бачив лише фото. Гадаю, призначення таких 11-метрових шкодить футболу", – сказав Гашек.

Матч завершився нічиєю з рахунком 1:1. Україні вдалося зрівняти рахунок із пенальті, який реалізував Артем Довбик. 11-метровий був призначений за гру рукою Ладіслава Крейчі – коли той у власному штрафному корпусом відтискав Юхима Конопля, торкнувся м’яча рукою та змінив його траєкторію. Після консультації з ВАР арбітр підтвердив своє рішення.