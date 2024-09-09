Тренер збірної Чехії анонсував зміни у складі на матч з Україною

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек зробить зміни у стартовому складі перед матчем Ліги націй проти України.

Цитує Гашека УАФ.

"Зміни у стартовому складі на матч з Україною порівняно з грою проти Грузії обов’язково будуть. Зараз я не обговорюватиму тактичні схеми й наш план на поєдинок. Нам варто змінити атмосферу в команді. Ми приймаємо й розуміємо критику від уболівальників та журналістів", — сказав тренер.

Наставник чехів зазначив, що його команда буде готовою до гри проти України та виділив вмілу гру "синьо-жовтих" на контратаках.

"Ми дивилися гру України проти Албанії. Албанці провели дуже сильний матч, але й Україна діяла добре. Ми маємо бути готовими до відповідного налаштування українців на зустріч із нами. Ми розуміємо, що тактичні схеми в українців та грузинів різні, але й команда Реброва добре вміє грати на контратаках", — заявив Гашек.

Нагадаємо, Чехія 1 турі зазнала розгромної поразки від Грузії, а Україна поступилась Албанії.

Поєдинок між командами Сергія Реброва та Івана Гашека відбудеться у вівторок, 10 вересня. Початок гри — о 21:45 за київським часом.