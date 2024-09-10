Тренер збірної Бразилії: Ми будемо грати в фіналі чемпіонату світу-2026

Головний тренер збірної Бразилії з футболу Дорівал Жуніор вважає, що його підопічні зможуть зіграти у фіналі наступного чемпіонату світу, який відбудеться у 2026 році в США, Канаді та Мексиці.

Слова 62-річного наставника передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми будемо у фіналі Чемпіонату світу 2026 року. Ми будемо фіналістами. Можете знімати мене, коли я це говорю. Я не маю жодних сумнівів. Ми будемо там", – заявив Дорівал.

🚨🇧🇷 Brazil head coach Dorival Junior: “We will be in the 2026 World Cup final. We will be finalists”.



“You can film me while I’m saying this. I have no doubts. We will be there”. pic.twitter.com/bcgQSydVIz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024

Зазначимо, що наразі "селесао" розташовані на четвертому місці у відбірковому етапі Південної Америки до чемпіонату світу-2026. У суботу, 7 вересня, підопічні Дорівала перервали триматчеву серію поразок, обігравши Еквадор.

У середу, 11 вересня, збірна Бразилії зустрінеться з Парагваєм у восьмому турі кваліфікації до ЧС-2026.

Раніше ФІФА визначилася з розкладом чемпіонату світу-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Уперше в історії на "мундіалі" гратимуть 48 збірних, які розподіляться в 12 групах, що складатимуть чотири учасники. До плей-оф турніру виходитимуть 1 та 2 місця, а також вісім найкращих команд, які посіли 3 сходинку.

Також через збільшення команд протягом одного ігрового дня буде проведено 6 поєдинків, а загальна кількість матчів на ЧС-2026 стане рекордною — 104. Турнір триватиме протягом шести тижнів, з 11 червня по 19 липня.