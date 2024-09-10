Тренер збірної Бразилії: Ми будемо грати в фіналі чемпіонату світу-2026
Головний тренер збірної Бразилії з футболу Дорівал Жуніор вважає, що його підопічні зможуть зіграти у фіналі наступного чемпіонату світу, який відбудеться у 2026 році в США, Канаді та Мексиці.
Слова 62-річного наставника передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Ми будемо у фіналі Чемпіонату світу 2026 року. Ми будемо фіналістами. Можете знімати мене, коли я це говорю. Я не маю жодних сумнівів. Ми будемо там", – заявив Дорівал.
Зазначимо, що наразі "селесао" розташовані на четвертому місці у відбірковому етапі Південної Америки до чемпіонату світу-2026. У суботу, 7 вересня, підопічні Дорівала перервали триматчеву серію поразок, обігравши Еквадор.
У середу, 11 вересня, збірна Бразилії зустрінеться з Парагваєм у восьмому турі кваліфікації до ЧС-2026.
Раніше ФІФА визначилася з розкладом чемпіонату світу-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.
Уперше в історії на "мундіалі" гратимуть 48 збірних, які розподіляться в 12 групах, що складатимуть чотири учасники. До плей-оф турніру виходитимуть 1 та 2 місця, а також вісім найкращих команд, які посіли 3 сходинку.
Також через збільшення команд протягом одного ігрового дня буде проведено 6 поєдинків, а загальна кількість матчів на ЧС-2026 стане рекордною — 104. Турнір триватиме протягом шести тижнів, з 11 червня по 19 липня.