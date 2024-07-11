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Зміни. ФІФА оголосила розклад чемпіонату світу-2026

Станіслав Лисак — 11 липня, 19:10
Зміни. ФІФА оголосила розклад чемпіонату світу-2026

ФІФА визначилася з розкладом чемпіонату світу-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Уперше в історії на "мундіалі" гратимуть 48 збірних, які розподіляться в 12 групах, що складатимуть чотири учасники. До плей-оф турніру виходитимуть 1 та 2 місця, а також вісім найкращих команд, які посіли 3 сходинку.

Також через збільшення команд протягом одного ігрового дня буде проведено 6 поєдинків, а загальна кількість матчів на ЧС-2026 стане рекордною — 104. Турнір триватиме протягом шести тижнів, з 11 червня по 19 липня.

Нагадаємо, що напередодні нападник збірної Португалії Крішітану Роналду заявив про намір зіграти на чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці.

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