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Тренер збірної Англії: Мені здалося, що ми багато грали другим номером

Ігор Чернявський — 11 жовтня, 10:52
Тренер збірної Англії: Мені здалося, що ми багато грали другим номером

Виконувач обов'язків головного тренера збірної Англії Лі Карслі вважає, що його команда надто багато віддавала ініціативу Греції в матчі 3 туру Ліги націй.

Про це він сказав у коментарі BBC.

"Не думаю, що ми почали гру чудово. Мені здалося, що ми багато грали другим номером. Ми намагалися щось змінити у схемі, але так і не змогли зрозуміти, правильне це було рішення, чи ні. Дивлячись на результат і гру, очевидно, що це був складний вечір для нас. Греція грала добре. Як і передбачалося, вони були дуже вмотивовані", – сказав Карслі.

Після трьох турів Ліги націй Англія посідає друге місце у Групі 2 Ліги B. Нагадаємо, Лі Карслі очолив "трьох левів" після відставки Гарета Саутгейт. Як і попередник, до призначення в національну команду Карслі тренував молодіжну збірну.

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Лі Карслі

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