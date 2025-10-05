Тренер Ювентуса – про Модрича: Сподіваюсь, проти нас він облажається

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор висловився про лідера Мілана Луку Модрича напередодні матчу Серії А.

Слова фахівця наводить Tuttosport.

"Я грав з ним у збірній. Він написав історію нашої країни, такі більше не народжуються. Ніхто й близько не стоїть поруч з ним. Він у 40 років грає на такому рівні, я ніколи такого не бачив. Пишаюся Модричем.

Але сподіваюсь, що сьогодні він проти нас обісреться", – резюмував Тудор.

Нагадаємо, хорват став гравцем "россонері" цього літа на правах вільного агента. За цей час він зіграв шість матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Матч Ювентус – Мілан відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Модрич встановив віковий рекорд Серії А.