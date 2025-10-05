Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Ювентуса – про Модрича: Сподіваюсь, проти нас він облажається

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 14:05
Тренер Ювентуса – про Модрича: Сподіваюсь, проти нас він облажається
Ігор Тудор
ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор висловився про лідера Мілана Луку Модрича напередодні матчу Серії А.

Слова фахівця наводить Tuttosport.

"Я грав з ним у збірній. Він написав історію нашої країни, такі більше не народжуються. Ніхто й близько не стоїть поруч з ним. Він у 40 років грає на такому рівні, я ніколи такого не бачив. Пишаюся Модричем. 
Але сподіваюсь, що сьогодні він проти нас обісреться", – резюмував Тудор.

Нагадаємо, хорват став гравцем "россонері" цього літа на правах вільного агента. За цей час він зіграв шість матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Матч Ювентус – Мілан відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Модрич встановив віковий рекорд Серії А.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Лука Модрич Ігор Тудор

Мілан

Втік від нареченої, побився з Індзагі та відроджує захист Мілану: вершини й дно Массіміліано Аллегрі
Ювентус – Мілан: де дивитися центральний матч туру Серії А
Легендарний "Сан-Сіро" планують знести: на його місці зведуть нову арену
Конте: Де Брейне незадоволений заміною? Він обрав для цього не ту людину
Мілан у меншості переграв Наполі: огляд матчу Серії А

Останні новини