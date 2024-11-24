Новий скандал: тренер Полісся U-19 вдарив бокового арбітра

Головний тренер юнацької команди Полісся Геннадій Литовченко вдарив лайнсмена, який обслуговував матч його команди проти Зорі U-19.

Це сталося після завершення поєдинку, в якому луганцям вдалося вирвати нічию на 90+4 хвилині завдяки пенальті. У трансляцію на YouTube-каналі Полісся потрапив момент, коли наставник житомирців кинувся на бокового арбітра та вдарив його. Після удару Литовченко на додачу сказав лайнсмену кілька "ласкавих" слів.

Цікаво, що це не перший випадок, коли представник Полісся підняв руку на суддю. Навесні 2023 року півзахисник "вовків" Вадим Червак штовхнув арбітриню Софію Причину. Після того інциденту клуб вирішив розірвати з ним контракт.

Нагадаємо, нещодавно в укранїському медіафутболі стався гучний скандал на матчі між Ruh Media Team та Ignis. Блогер Андрій Гаврилів спровокував масову бійку та зламав ніс гравцю Ignis.