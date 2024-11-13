Українська медіаліга спалахнула скандалом: одіозний блогер спровокував масову бійку наприкінці матчу

Медіафутбол – відносно нове явище в Україні, яке стрімко набирає обертів. Минулого місяця всі обговорювали довгоочікуване примирення Олександра Алієва та Артема Мілевського, яке сталося під час матчу київських команд Profan та Ignis.

Тепер же медіалігу навпаки сколихнув масштабний конфлікт, головною фігурою якого став відомий львівський блогер Андрій Гаврилів, який також є медіапрезидентом Ruh Media Team. Минулих вихідних його команда проводила благодійний товариський матч проти Ignis Артема Мілевського, і гра завершилася грандіозним скандалом.

Усе почалося з банального ігрового епізоду, коли гравець Ignis у брутальному стилі відібрав м'яч у Валерія Федорчука, після чого ексзахисник Дніпра не стримав емоцій і штовхнув свого кривдника в спину. Після того на полі розпочався суцільний хаос, головним антигероєм якого став Гаврилів. Тіктокер із 800-тисячною аудиторією вибіг на поле й почав завдавати підлих ударів суперникам, а одному з гравців Ignis Давіду Арутуняну дісталося найбільше – Гаврилів з кулака "заїхав" йому в обличчя.

На жаль, предметом найбільших обговорень стала не гра ексзірок Динамо Мілевського, Кравця чи Морозюка, а поведінка одіозного блогера, який перейшов межу вседозволеності. Представники Ignis не стримували емоцій після поєдинку:

А коли ці емоції стихли, керівництво київського медійного клубу записало офіційне звернення зі своїми вимогами до Гавриліва. Співзасновники Ignis Андрій Нога та Григорій Дончик хочуть, щоб винуватець конфлікту оплатив лікування Арутуняна, публічно вибачився перед суспільством і військовими і зробив вагомий донат на потреби Сил оборони.

Також ми поспілкувалися з гравцем Ignis та директором медіадепартаменту київського Динамо Андрієм Шаховим, який був на матчі й бачив усе на власні очі. Він поділився своєю версією подій:

"У другому таймі їхній так званий медійний президент Андрій Гаврилів підійшов до нашої тренерської лави з кількома десятками дітей і почав відверто провокувати... Розумію, що у нас медіафутбол, без шоу ніяк, але коли ти вчиш п'яти-шестирічних дітей кричати "Три-чотири, Скуратов – гей"... Для дітей це ненормально, коли ти блогер, який має 800-тисячну аудиторію, і навчаєш такому людей. Один із наших гравців, який був на лаві запасних, підійшов до нього і сказав: "Давай забирайся звідси, тому що це вже перебір". Ну і коли на полі один зі співвласників Ignis Григорій Дончик пішов у контакт із Валерієм Федорчуком... Цей епізод можна трактувати по-різному. Здається, що там все ж була чиста гра. Валера Федорчук після матчу заходив до нас у роздягальню і казав: "Я спровокував цей епізод, хоча як головний тренер не мав права цього робити, тому що в мене в той момент трохи поворухнулося коліно і професійні футболісти знають, що це дуже небезпечний момент, і слава Богу, що воно повернулося назад, бо це могла бути серйозна травма". І на цих емоціях Федорчук ззаду штовхнув Дончика. Це робочий момент, ми не маємо жодних претензій, але коли почалася потасовка, яка могла б закінчитися за кілька секунд, якби поштовхалися і розійшлися... Але чомусь запасний гравець, який не забив буліт, провокував весь матч, вибіг на поле, хоча його там не було, і ззаду ногою штовхнув людину, яка стояла спиною до нього. Після цього наші гравці побігли до нього, він оббіг цю бійку, побачив футболіста у червоній футболці й кулаком вдарив по потилиці. Звичайно, почалася ще більша бійка, бо він завдав по суті першого удару. Реально, об'єктивно перший удар, тим паче з-за спини. Коли продовжилася бійка, він завдав прямого удару нашому футболісту, якого після матчу прямо з роздягальні забрала швидка. У нього 7 швів на губі та невеличкий струс мозку. Коля Морозюк підійшов до свого медіапрезидента Андрія Гавриліва і сказав: "Якщо ти зараз не припиниш, то я тебе сам тут розмажу по полю". Він взяв і просто вивів його з поля, після чого Гаврилів плюнув в обличчя нашому голкіперу", – сказав Шахов.

Задля підтримання балансу думок ми зв’язалися і з представником протилежної сторони – керівником проєкту Ruh Media Team Олегом Шпуром. На його думку, у цій історії не все так однозначно.

"По-перше, наша позиція наступна – ніякі бійки в медіафутболі взагалі бути не повинні. Навіть не акцентуючи на тому, війна чи не війна, – це взагалі неприпустимо, тому що наш проєкт націлений на розвиток бренду футбольного клубу Рух, зокрема і на благодійність. За рік існування команда Ruh Media Team згенерувала 8 мільйонів гривень і ми постійно робимо все можливе для того, щоб збирати лідерів думок, залучати більше потужних медіалюдей, щоб збирати більші кошти. Ми спілкувалися з Андрієм Гаврилівим. Він визнає свою провину, що точно не треба було цього хлопця бити по обличчю, але якщо об’єктивно говорити про ситуацію, то вона почалася з ігрового епізоду, коли Валерія Федорчука вдарили по ногах. Він на емоціях штовхнув гравця Ignis, який його вдарив, почалася потасовка, Андрій Гаврилів вибіг, когось штовхнув з ноги чи коліна, і після цього він два рази отримав по обличчю кулаком. Ці кадри будуть у нашому випуску, їх можна буде об’єктивно оцінити. Хлопець з команди Ignis, який коло нього з боку був, вдарив цього хлопця. Виправдань цьому немає, це однозначно неправильно, але якщо об’єктивно, не можна вішати на нього всі ярлики, що тільки він винен у цій ситуації і тільки він спровокував бійку. Насправді комплексно проблема була і в команді Ruh Media Team, і в команді Ignis, які спровокували цю історію. Якщо акцентувати увагу на поведінці Андрія, то однозначно йому не потрібно було бігти і вступати в конфлікт, але це вже сталося. Андрій буде телефонувати хлопцю, якому він завдав шкоди, хочемо забезпечети лікування, він готовий, в принципі, тому хочемо вийти з цієї ситуації, щоб не було жодних непорозумінь. Ми оголосили представникам Ignis, що треба бути повністю об’єктивними в ситуації. Вони ж у своєму відео не показали удару, коли Гаврилів перший отримав по обличчю. Це вже необ’єктивно, правильно? Якби вони показали картину повністю, то це було б об’єктивно. Ми перепрошуємо перед усіма вболівальниками та людьми, які слідкують за нами. Така поведінка взагалі неприпустима, тим паче в такий тяжкий період. Те, що ми хочемо бути в інфопросторі та показувати якісний контент, – це однозначно так. Але не такими методами. Ми з великою повагою ставимося до Ignis, як і до інших медійних команд України. Ми хочемо спільно розвивати медіафутбол, який буде приносити задоволення вболівальникам, дітям, найважливіше – збирати кошти для наших військових", – сказав Шпур.

Ситуація продовжує стрімко набирати обертів. Схоже на те, що ця історія ще далека від свого завершення, а протистояння Ruh Media Team та Ignis точно стане головним дербі в українському медіафутболі.