Тренер Віттоцці: Після травми Лізі потрібен особливий підхід
Ліза Віттоцці
FISI
Тренер Лізи Віттоцці Едоардо Меццаро розповів про підготовку зіркової італійської біатлоністки до олімпійського сезону-2025/26.
Фахівця цитує Ski Nordique.
"Після перенесеної травми Лізі потрібен особливий підхід. Мета – досить швидко повернути її у форму, яка дасть їй змогу приєднатися до роботи в групі.
Після пропуску зими через проблеми зі спиною тренування відбуватимуться під наглядом лікаря. Це велика відповідальність, але я бачу в цьому можливість. Ми хочемо повернути Лізу на рівень, який був у неї до травми, повернути їй спокій і впевненість", – заявив тренер.
Нагадаємо, Віттоцці пропустила весь минулий сезон через травму спини. Раніше вона увійшла до складу збірної Італії на підготовку до сезону-2025/26.