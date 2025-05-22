Тренер Віттоцці: Після травми Лізі потрібен особливий підхід

Тренер Лізи Віттоцці Едоардо Меццаро розповів про підготовку зіркової італійської біатлоністки до олімпійського сезону-2025/26.

Фахівця цитує Ski Nordique.

"Після перенесеної травми Лізі потрібен особливий підхід. Мета – досить швидко повернути її у форму, яка дасть їй змогу приєднатися до роботи в групі.

Після пропуску зими через проблеми зі спиною тренування відбуватимуться під наглядом лікаря. Це велика відповідальність, але я бачу в цьому можливість. Ми хочемо повернути Лізу на рівень, який був у неї до травми, повернути їй спокій і впевненість", – заявив тренер.