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Тренер Віттоцці: Після травми Лізі потрібен особливий підхід

Олег Дідух — 22 травня 2025, 12:10
Тренер Віттоцці: Після травми Лізі потрібен особливий підхід
Ліза Віттоцці
FISI

Тренер Лізи Віттоцці Едоардо Меццаро розповів про підготовку зіркової італійської біатлоністки до олімпійського сезону-2025/26.

Фахівця цитує Ski Nordique.

"Після перенесеної травми Лізі потрібен особливий підхід. Мета – досить швидко повернути її у форму, яка дасть їй змогу приєднатися до роботи в групі.

Після пропуску зими через проблеми зі спиною тренування відбуватимуться під наглядом лікаря. Це велика відповідальність, але я бачу в цьому можливість. Ми хочемо повернути Лізу на рівень, який був у неї до травми, повернути їй спокій і впевненість", – заявив тренер.

Нагадаємо, Віттоцці пропустила весь минулий сезон через травму спини. Раніше вона увійшла до складу збірної Італії на підготовку до сезону-2025/26.

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