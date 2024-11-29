Тренер Вікторії: Це ще один великий єврокубковий вечір для нас, адже ми перемогли сильну команду

Головний тренер Вікторії Пльзень Мірослав Коубек вважає перемогу над Динамо серйозним досягненням.

Про це він сказав на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить сайт Вікторії.

"Безумовно, це ще один великий єврокубковий вечір для нас, адже ми перемогли сильну команду. Суперник показав свою силу, особливо наприкінці гри. Ми хотіли порушити їхню структуру завдяки розташуванню у високих позиціях. Динамо – дуже хороша комбінаційна команда, ми хотіли запобігти їхнім комбінаціям. Вважаю, що в першому таймі нам добре вдавалося контратакувати. Суперник також створював свої моменти, а по перерві ми були ефективними", – сказав Коубек.

Цікаво, що Вікторія вже втретє перемогла українську команду цього сезону. В серпні команда Коубека без особливих проблем пройшла Кривбас у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи (3:1 за сумою двох матчів).

Після 5 турів Динамо, як і раніше, перебуває на дні турнірної таблиці Ліги Європи. Кияни ще зберігають теоретичні шанси на потрапляння в топ-24, але для цього потрібно набирати якомога більше очок у трьох заключних матчах із Реалом Сосьєдадом, Галатасараєм та РФШ.