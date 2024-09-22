Тренер Вереса: У вболівальників є питання до гравців та тренерського штабу

Головний тренер Вереса Олег Шандрук сподівається, що його підопічні взяли до уваги слова, які почули з фанатського сектору після бойової нічиєї з Інгульцем у 7 турі УПЛ.

Його слова з післяматчевої пресконференції наводить офіційний сайт рівненського клубу.

"Про що була розмова з вболівальниками після гри? Цілком об’єктивні речі. У вболівальників є питання до гравців, до тренерського штабу. Сподіваюся, що команда почула вболівальників. Кожна гра забиває фізичні і емоційні сили. Але до гри з Шахтарем ми працюємо без вихідних", – сказав Шандрук.

Цього сезону Верес здобув лише одну перемогу в чемпіонаті України. Наразі рівняни перебувають у зоні перехідних матчів – там, де фінішували у двох попередніх кампаніях.