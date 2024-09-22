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Тренер Вереса: У вболівальників є питання до гравців та тренерського штабу

Ігор Чернявський — 22 вересня, 19:15
Тренер Вереса: У вболівальників є питання до гравців та тренерського штабу
ФК Верес

Головний тренер Вереса Олег Шандрук сподівається, що його підопічні взяли до уваги слова, які почули з фанатського сектору після бойової нічиєї з Інгульцем у 7 турі УПЛ.

Його слова з післяматчевої пресконференції наводить офіційний сайт рівненського клубу.

"Про що була розмова з вболівальниками після гри? Цілком об’єктивні речі. У вболівальників є питання до гравців, до тренерського штабу. Сподіваюся, що команда почула вболівальників. Кожна гра забиває фізичні і емоційні сили. Але до гри з Шахтарем ми працюємо без вихідних", – сказав Шандрук.

Цього сезону Верес здобув лише одну перемогу в чемпіонаті України. Наразі рівняни перебувають у зоні перехідних матчів – там, де фінішували у двох попередніх кампаніях.

Верес Інгулець Чемпіонат України, УПЛ Олег Шандрук

Олег Шандрук

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