Михайленко: До останнього вірили, що пройдемо Іспанію

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко поділився враженнями від матчу юнацького чемпіонату світу-2025 проти Іспанії.

Слова тренера наводить Суспільне спорт.

"Зараз вже емоції спали, а під час гри вірили до останнього, що зрівняємо, вірили до останнього, що пройдемо. Були нагоди, був тиск, вже більше за рахунок емоцій, за рахунок якогось драйву та адреналіну в останні 15 хвилин. Але другий тайм був дуже гідний, і іспанцям було важко.

Хороший шлях пройшли, дуже шкода, що потрапили на таку команду – дійсно сильна команда, чемпіон Європи, але треба дивитись вперед з високо піднятою головою", – заявив Михайленко.