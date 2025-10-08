Михайленко: До останнього вірили, що пройдемо Іспанію
Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко поділився враженнями від матчу юнацького чемпіонату світу-2025 проти Іспанії.
Слова тренера наводить Суспільне спорт.
"Зараз вже емоції спали, а під час гри вірили до останнього, що зрівняємо, вірили до останнього, що пройдемо. Були нагоди, був тиск, вже більше за рахунок емоцій, за рахунок якогось драйву та адреналіну в останні 15 хвилин. Але другий тайм був дуже гідний, і іспанцям було важко.
Хороший шлях пройшли, дуже шкода, що потрапили на таку команду – дійсно сильна команда, чемпіон Європи, але треба дивитись вперед з високо піднятою головою", – заявив Михайленко.
Нагадаємо, у вівторок, 7 жовтня, збірна України U-20 в 1/8 фіналу чемпіонату світу програла Іспанії 0:1 та вилетіла з турніру.