Гвардіола – про Арсенал: З кожним сезоном вони стають ще сильнішими

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу п’ятого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала.

Його слова передає Sky Sports.

"З кожним сезоном вони стають сильнішими… Їхній склад стає сильнішим, гравці мають високу якість...

Але якщо я щось скажу про них, люди говоритимуть, що я граю в ігри розуму, щось таке. Але я дійсно високої думки про них, про їхню команду. Всі знають, якого прогресу вони досягали з року в рік", – сказав Гвардіола.