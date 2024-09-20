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Гвардіола – про Арсенал: З кожним сезоном вони стають ще сильнішими

Володимир Кук — 20 вересня, 17:57
Гвардіола – про Арсенал: З кожним сезоном вони стають ще сильнішими
Жузеп Гвардіола
ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу п’ятого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала.

Його слова передає Sky Sports.

"З кожним сезоном вони стають сильнішими… Їхній склад стає сильнішим, гравці мають високу якість...

Але якщо я щось скажу про них, люди говоритимуть, що я граю в ігри розуму, щось таке. Але я дійсно високої думки про них, про їхню команду. Всі знають, якого прогресу вони досягали з року в рік", сказав Гвардіола.

Зазначимо, що матч відбудеться у неділю, 22 вересня, у Манчестері на стадіоні "Етіхад". Початок о 18:30 за київським часом.

Наразі Сіті посідає першу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 12 очок за 4 матчі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Арсенал Лондон

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