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Тренер Швейцарії: Щодня у нас був час, щоб потренувати пенальті

Игорь Чернявский — 29 червня, 13:28
Тренер Швейцарії: Щодня у нас був час, щоб потренувати пенальті

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін вірить, що його команда здатна створити сенсацію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Швейцраії.

Його слова цитує Football Italia.

"Виконали свою домашню роботу – подивилися не лише останні три матчі Італії, а й попередні. Італія здатна варіювати та грати за різними системами. Це батьківщина тактичного футболу – мені дуже подобається, як вони це втілюють. Вони можуть захищатися колективно, боротися по всьому полю, як, наприклад, робить Аталанта.

Ми готові. Можливо, зможемо здивувати Італію. Щодня у нас був час, щоб потренувати пенальті. Звісно, ​​це не те саме, що під час матчу, але у всіх нас є необхідний досвід, щоб впоратися з цим. У будь-якому випадку, не хочу про це думати, поки до цього не дійдемо", – сказав Якін.

Нагадаємо, Італія зіштовхнулася з серйозними кадровими проблемами перед матчем зі Швейцарією, який відбудеться вже сьогодні, 29 червня. Початок – о 19:00 за київським часом.

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