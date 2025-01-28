Тренер шотландського клубу звільнився через образи з боку фанатів

Тренер шотландського клубу Мазервелл Стюарт Кеттлвел подав у відставку.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За даними BBC, таке рішення фахівець ухвалив на тлі образ з боку фанатів "сталеварів".

"Коли Стюарт до мене звернувся, я був дуже розчарований тим, як ця ситуація відобразилась на його сім'ї. За час роботи у Мазервеллі, він зіграв ключову роль у зростанні молодих футболістів. Жоден гравець або тренер, який віддає всього себе клубу, не повинен відчувати те, що пережив Кеттлвел", – розповів гендиректор клубу Браян Колдуелл.

We can confirm the Club Board of Directors have very reluctantly accepted the resignation of Stuart Kettlewell. — Motherwell FC (@MotherwellFC) January 27, 2025

Стюарт Кеттлвел очолив Мазвервелл у 2023 році. У поточному сезоні клуб п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Данії, маючи у своєму активі 31 заліковий бал після 24 матчів.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готовий придбати одного з лідерів Мазервелла.