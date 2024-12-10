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Ліверпуль готовий віддати 8 млн фунтів за лідера Мазервелла

Руслан Травкін — 10 грудня 2024, 09:39
Ліверпуль готовий віддати 8 млн фунтів за лідера Мазервелла
Леннон Міллер
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Лідер чемпіонату Англії з футболу Ліверпуль готовий віддати 8 млн фунтів за молодого таланта шотландського Мазервелла Леннона Міллера.

Про це пише Сaughtoffside.com.

18-річний хавбек вважається найталановитішим гравцем Шотландії у своїй віковій категорії. За ним також слідкують Ньюкасл, Саутгемптон та Брайтон.

Найбільшим конкурентом для титулованого клубу буде саме Брайтон, який готовий запропонувати скромному шотландському клубу таку саму суму за трансфер, як і Ліверпуль.

Міллер грає на позиції опорного хавбека. Цього сезону за клуб він відіграв 15 матчів у чемпіонаті Шотландії, забив 2 голи і віддав 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 4 млн євро.

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