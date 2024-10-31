Пушич відверто пояснив, чому не вчить українську мову
Маріно Пушич
ФК Шахтар
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич зізнався, що не може вивчити українську мову через брак часу.
Цитує наставника пресслужба "гірників".
"Чи розумію українську мову? Трішки важче говорити. Маю бути чесним, зараз такий напружений період для нас, що в мене насправді немає достатньо часу, щоб брати уроки та більше цим займатися. Але я розумію, що ви кажете", – сказав Пушич.
Нагадаємо, 53-річний боснійський фахівець працює з донецьким клубом із жовтня 2023 року.
Напередодні Шахтар із голом Лассіни Траоре пройшов Зорю у Кубку України. Наступний матч команда Пушича зіграє у чемпіонаті України проти Чорноморця (2 листопада).