Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Пушич відверто пояснив, чому не вчить українську мову

Олександр Булава — 31 жовтня, 22:00
Пушич відверто пояснив, чому не вчить українську мову
Маріно Пушич
ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич зізнався, що не може вивчити українську мову через брак часу.

Цитує наставника пресслужба "гірників".

"Чи розумію українську мову? Трішки важче говорити. Маю бути чесним, зараз такий напружений період для нас, що в мене насправді немає достатньо часу, щоб брати уроки та більше цим займатися. Але я розумію, що ви кажете", – сказав Пушич.

Нагадаємо, 53-річний боснійський фахівець працює з донецьким клубом із жовтня 2023 року.

Напередодні Шахтар із голом Лассіни Траоре пройшов Зорю у Кубку України. Наступний матч команда Пушича зіграє у чемпіонаті України проти Чорноморця (2 листопада).

Шахтар Донецьк Маріно Пушич

Маріно Пушич

На такому полі було важко грати: Пушич – про матч проти Зорі в Кубку України
Пушич: Червона картка змінила гру, ми домінували
Одні не зуміли, інші – не змогли. 6 висновків з матчу Динамо – Шахтар
Динамо – Шахтар: перервати серію без перемог, або відродити інтригу
Пушич – про Класичне з Динамо: Це не вирішальна гра

Останні новини