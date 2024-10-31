Пушич відверто пояснив, чому не вчить українську мову

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич зізнався, що не може вивчити українську мову через брак часу.

Цитує наставника пресслужба "гірників".

"Чи розумію українську мову?

Трішки важче говорити. Маю бути чесним, зараз такий напружений період для нас, що в мене насправді немає достатньо часу, щоб брати уроки та більше цим займатися. Але я розумію, що ви кажете",