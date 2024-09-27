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Пушич – про нічию з Вересом: Я не скажу, що це була складна гра, ми зробили її складною

Володимир Кук — 27 вересня, 23:02
Пушич – про нічию з Вересом: Я не скажу, що це була складна гра, ми зробили її складною
Марино Пушич
Getty Images

Головний тренер Шахтаря Марино Пушич прокоментував нічию з Вересом (1:1) у 8-му турі Української Прем'єр-ліги та заявив, що гра не була складною.

Про це він розповів у післяматчевій пресконференції для "УПЛ ТБ".

"Я вважаю, що в цілому це не була дуже складна гра. Ми створили багато моментів, особливо в 2-му таймі. Ми дійсно тримали гарний темп, особливо після перерви. На жаль, трапився той самий, непотрібний момент, який спричинив сьогоднішній результат. Звичайно, неприпустимо припускатися подібних помилок на центральній лінії поля.

Я схильний вважати, що ми зіграли внічию цей матч, оскільки не довели справу до більшої переваги, не забили 2-й гол. Іноді як у футболі, так і в житті трапляється, що ти не завжди отримуєш те, на що заслуговуєш. Я не скажу, що це була складна гра. Ми зробили її складною", сказав Пушич.

Наразі донеччани за 8 турів з 13 балами займають четверту сходинку чемпіонату України.

Зазначимо, що Шахтар і Верес у чемпіонаті України провели між собою 16 поєдинків: 12 перемог за "гірниками", 3 зустрічі завершилися внічию, 1 раз сильнішими були рівняни. Загальна різниця м'ячів: 30–9 на користь "оранжево-чорних".

Наступний матч Шахтар зіграє 2 жовтня проти Аталанти у матчі 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів. Початок – о 19:45 за київським часом.

Верес Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Маріно Пушич

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