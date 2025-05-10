Стало відомо, яку суму Баєр отримає від Реала за Алонсо

Леверкузенський Баєр отримає від мадридського Реала більше 10 мільйонів фунтів (12 мільйонів євро) компенсації за розірвання контракту з головним тренером команди Хабі Алонсо.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Understand Xabi Alonso told CEO Fernando Carro and sporting director Simon Rolfes earlier this week he was leaving for Real Madrid in an amicable and transparent meeting. Alonso and Leverkusen have always been open in communication.🤝



Leverkusen will receive £10m+ in… pic.twitter.com/Jib6p9Le8A — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 9, 2025

Нагадаємо, вчора Баєр офіційно повідомив про те, що Алонсо покине клуб наприкінці поточного сезону, попри те, що його контракт діє до літа 2026 року. Очікується, що 43-річний іспанський фахівець очолить мадридський Реал.

Про своє рішення покинути Баєр Алонсо повідомив клубному керівництву на початку цього тижня. Розмова з генеральним і спортивним директорами, Фернандо Карро та Сімоном Рольфесом, була дружньою, ніякого конфлікту між сторонами немає.

43-річний Алонсо очолив Баєр у жовтні 2022 року. Минулого сезону він привів "фармацевтів" до перемоги в Бундеслізі та Кубку Німеччини. Також команда дійшла до фіналу Ліги Європи.