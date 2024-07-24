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Пономарьов: Це, напевно, були одні з найкращих зборів Руха

Микола Дендак — 24 липня, 17:30
Пономарьов: Це, напевно, були одні з найкращих зборів Руха

Головний тренер львівського Руха Віталій Пономарьов вважає, що його команда провела чи не найкращі збори перед стартом сезону-2024/25.

Слова наставника передає пресслужба клубу.

"Ми дуже задоволені, адже це, напевно, були одні з найкращих наших зборів. Нам протистояли сильні суперники і було цікаво з ними грати, також це був важливий для команди досвід. Умови для тренувального процесу та ігор були чудові. Тому можу тільки подякувати засновнику клубу та менеджменту за те, що в нас була можливість пройти такі збори.
Всі команди, з якими ми грали, це провідні команди своїх країн. Більшість з них виступає у єврокубках. Тому нам було цікаво спробувати свої сили на фоні таких суперників. Звісно, хотілось би, аби всі наші гравці пройшли збори з командою, але деякі футболісти були травмовані, а троє гравців поїхали в олімпійську збірну України", — сказав Пономарьов.

Нагадаємо, раніше Рух підписав молодого нападника Оболоні Ігоря Краснопіра.

Рух Віталій Пономарьов

Віталій Пономарьов

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