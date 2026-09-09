Іменитий нідерландський фахівець Дік Адвокат продовжив контракт зі збірною Кюрасао.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Нова угода розрахована ще на рік – до 31 липня 2027 року.

Адвокат очолив збірну Кюрасао в січні 2024 року та вперше в історії вивів команду на чемпіонат світу. В лютому 2026 року покинув свою посаду за сімейними обставинами, проте в травні повернувся.

На чемпіонаті світу-2026 збірна Кюрасао набрала 1 очко в 3 матчах, посівши останнє місце в групі E. Сам Адвокат став найстаршим тренером в історії мундіалів.

Також у своїй кар'єрі Адвокат працював із Харлемом, СВВ, Дордрехтом, ПСВ, Рейнджерс, Боруссією Менхенгладбах, Зенітом, АЗ Алкмаар, Сандерлендом, Фенербахче, збірними Нідерландів, ОАЕ, Південної Кореї, Бельгії, Росії, Сербії та Іраку.