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Адвокат продовжив контракт зі збірною Кюрасао

Олег Дідух — 9 вересня 2026, 17:39
Адвокат продовжив контракт зі збірною Кюрасао
Дік Адвокат
Getty Images

Іменитий нідерландський фахівець Дік Адвокат продовжив контракт зі збірною Кюрасао.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Нова угода розрахована ще на рік – до 31 липня 2027 року.

Адвокат очолив збірну Кюрасао в січні 2024 року та вперше в історії вивів команду на чемпіонат світу. В лютому 2026 року покинув свою посаду за сімейними обставинами, проте в травні повернувся.

На чемпіонаті світу-2026 збірна Кюрасао набрала 1 очко в 3 матчах, посівши останнє місце в групі E. Сам Адвокат став найстаршим тренером в історії мундіалів.

Також у своїй кар'єрі Адвокат працював із Харлемом, СВВ, Дордрехтом, ПСВ, Рейнджерс, Боруссією Менхенгладбах, Зенітом, АЗ Алкмаар, Сандерлендом, Фенербахче, збірними Нідерландів, ОАЕ, Південної Кореї, Бельгії, Росії, Сербії та Іраку.

Дік Адвокат Збірна Кюрасао з футболу

Дік Адвокат

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