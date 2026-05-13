Усі розділи
Знаменитий тренер знову очолить учасника ЧС-2026

Олег Дідух — 13 травня 2026, 18:03
Дік Адвокаат
Знаменитий нідерландський фахівець Дік Адвокаат незабаром повернеться на посаду головного тренера збірної Кюрасао.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Кюрасао.

Формально контракт із 78-річним фахівцем ще не підписано, проте повернення нідерландця вже анонсував президент Федерації футболу Кюрасао Гілберт Мартіна. На посаді головного тренера Адвокаат замінить Фреда Рюттена, який подав у відставку напередодні.

Рюттен очолив команду лише в лютому поточного року, замінивши саме Адвокаата. Той покинув свою посаду через важку хворобу доньки, проте зараз їй уже стало краще.

Нагадаємо, під керівництвом Діка Кюрасао вперше в історії кваліфікувався на чемпіонат світу, де зіграє в групі Е проти Німеччини, Еквадору та Кот-д'Івуару.

