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Анчелотті загрожує 5 років ув'язнення

Микола Дендак — 13 червня, 18:04
Анчелотті загрожує 5 років ув'язнення

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті може опинитися у в'язниці.

Про це повідомляє El Mundo.

За версією слідства, Анчелотті приховував доходи від використання іміджевих прав через офшори на Британських Віргінських островах.

Зазначається, що за податкове шахрайство на 300 тисяч євро у 2014 році та на майже 700 у 2015-му, державна прокуратура вимагає для Карло покарання у вигляді двох років ув'язнення за першу з вправ і три роки за другу.

Сторона Анчелотті надала суду документ, у якому повідомляється, що тренер вніс необхідну заставу, покривши значну частину суми. Це має стати пом'якшувальною обставиною.

Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

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