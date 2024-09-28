Він цього заслуговує: Анчелотті обрав переможця Золотого м'яча-2024

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор повинний виграти Золотий м'яч-2024.

Цитує тренера Marca.

"Я думаю, що він виграє Золотий м'яч, але якщо ні, то нічого страшного. Ми будемо рухатися далі, і він теж. Але я думаю, що він на це заслуговує", – сказав Анчелотті.

У сезоні-2023/24 Вінісіус став переможцем Ліги чемпіонів, Ла Ліги та Суперкубку Іспанії у складі Реала. Загалом бразилець зіграв 37 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 21 забитими м'ячами та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно іспанське видання Marca заявило, що бразильський вінгер мадридського клуба стане переможцем нагороди "Золотий м'яч" у 2024 році.