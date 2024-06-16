Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Польщі прокоментував поразку від Нідерландів на Євро-2024

Микола Дендак — 16 червня, 19:17
Тренер Польщі прокоментував поразку від Нідерландів на Євро-2024

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробеж прокоментував поразку команди від Нідерландів (1:2) у першому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Перш за все, я хотів би подякувати всім польським уболівальникам, тим, хто був тут, і тим, хто дивився гру по телевізору. Я сказав гравцям, що в деяких моментах ми недостатньо довго тримали м'яч і недостатньо йшли вперед. Дуже шкода, бо зазвичай ми можемо це робити.

Звичайно, ми не здаємося. Ми повинні зробити все, щоб виграти дві гри, що залишилися. Я думаю, що ми можемо бути сильнішими і сильнішими протягом цього турніру. Ми грали агресивно, ми були близько до суперника, ми були добре організовані", — сказав наставник.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Польщі та Нідерландів до Групи D також потрапили Франція та Австрія.

У другому турі поляки зіграють з австрійцями, а нідерландці — з Францією.

Збірна Польщі з футболу Збірна Нідерландів з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна Польщі з футболу

Гакпо: Я вважаю, що ми виступили дуже добре
Зробив різницю: УЄФА назвала найкращого гравця матчу Польща — Нідерланди
Польща — Нідерланди 1:2: огляд матчу Євро-2024
Нідерланди вирвали перемогу в Польщі в 1 турі Євро-2024
Перед кожною грою: Польський футбольний союз помолився за збірну перед стартом на Євро-2024

Останні новини