Тренер Польщі прокоментував поразку від Нідерландів на Євро-2024

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробеж прокоментував поразку команди від Нідерландів (1:2) у першому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Перш за все, я хотів би подякувати всім польським уболівальникам, тим, хто був тут, і тим, хто дивився гру по телевізору. Я сказав гравцям, що в деяких моментах ми недостатньо довго тримали м'яч і недостатньо йшли вперед. Дуже шкода, бо зазвичай ми можемо це робити.

Звичайно, ми не здаємося. Ми повинні зробити все, щоб виграти дві гри, що залишилися. Я думаю, що ми можемо бути сильнішими і сильнішими протягом цього турніру. Ми грали агресивно, ми були близько до суперника, ми були добре організовані", — сказав наставник.