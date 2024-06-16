Тренер Польщі прокоментував поразку від Нідерландів на Євро-2024
Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробеж прокоментував поразку команди від Нідерландів (1:2) у першому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.
Його слова передає УЄФА.
"Перш за все, я хотів би подякувати всім польським уболівальникам, тим, хто був тут, і тим, хто дивився гру по телевізору. Я сказав гравцям, що в деяких моментах ми недостатньо довго тримали м'яч і недостатньо йшли вперед. Дуже шкода, бо зазвичай ми можемо це робити.
Звичайно, ми не здаємося. Ми повинні зробити все, щоб виграти дві гри, що залишилися. Я думаю, що ми можемо бути сильнішими і сильнішими протягом цього турніру. Ми грали агресивно, ми були близько до суперника, ми були добре організовані", — сказав наставник.
Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Польщі та Нідерландів до Групи D також потрапили Франція та Австрія.
У другому турі поляки зіграють з австрійцями, а нідерландці — з Францією.