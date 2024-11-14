Тренер Полісся-2: На диво, Макуана професійно ставився до роботи

Головний тренер Полісся-2 Кішан Шиль Гаутам був задоволений ставленням Бені Макуана до тренувального процесу, коли той перебував у його команді наприкінці вересня – на початку жовтня.

Про це 27-річний фахівець розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Буде дивно мені давати йому оцінку, адже футболіст вже показав себе на рівні УПЛ та в першому ж сезоні створив собі гучне ім’я. Усі бачили, що він може демонструвати.

У нас він провів невеликий період за спільним рішенням керівництва клубу та тренерського штабу першої команди. Можу лише сказати, що він не створював нам жодних проблем та, на диво, професійно ставився до роботи. Не можу сказати, що він викладався на 110% та показував щось захмарне, але питань до нього не було", – сказав Гаутам.