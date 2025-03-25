Стопами Азара: голкіпер з Англії може отримати тюремний термін за брутальний поштовх хлопчика-болбоя

Футбольний матч між Кліфтонвілем та Каррік Рейнджерс у чемпіонаті Північної Ірландії закінчився не лише перемогою господарів 3:0, а й гучним скандалом.

У центрі уваги опинився воротар гостей Джек Макінтайр, який, за словами очевидців, штовхнув юного болбоя, після чого той впав на землю.

Інцидент трапився у першому таймі, коли Макінтайр поспішав забрати м’яч для виконання удару від воріт. Замість звичайної взаємодії з болбоєм, голкіпер агресивно відреагував на затримку м’яча, що викликало хвилю обурення серед уболівальників Кліфтонвіля.

За даними видання The Sun, поліція та Футбольна асоціація взялися за справу. Після матчу поліція Північної Ірландії підтвердила, що отримала повідомлення про напад, а Ірландська футбольна асоціація (IFA) заявила, що може передати цей епізод до Дисциплінарного комітету.

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Нагадаємо, 22-річний воротар колись перебував у системі Манчестер Сіті, Евертона та Сандерленда, але так і не дебютував на дорослому рівні в Англії.

Раніше повідомлялося, що футболіст Шапекоенсе брутально вдарив з ноги у спину фаната після фіналу Кубку Бразилії.