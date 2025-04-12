Ротань розкритикував суддів після матчу з Рухом

Головний тренер Олександрії Олександр Ротань після матчу 24 туру УПЛ проти Руха (нічия 1:1) звинуватив суддів в упередженості до його команди.

Своїми думками тренер поділився в ефірі УПЛ ТБ.

"Тяжкий матч проти фізично достатньо сильної команди і проти групи працюючих… В яких там вони футболках? Тому вони все зробили, щоб ми сьогодні зіграли внічию. Мене зараз трошки дратує те, що, хто там на ВАР сидить, навіть не покликав подивитися цей момент. Це для мене… Якщо вони хотіли зробити нічию сьогодні – вони її зробили, ми їх вітаємо. Треба привітати групу цих красавчиків. Якщо вони хочуть судити – нехай судять чесно. А то як з 1-ї хвилини суперники грають агресивно, стрибають. 8, 9, фолів, щоб показати картку – а в нас 1 фол, і нам показують картку.

Я дуже розчарований. І дуже задоволений хлопцями, що вони в цих обставинах прагнуть перемагати. От що важливо. З чим це пов’язано – думаю, ви самі все знаєте. Ми граємо перший матч із Рухом – на 90-й хвилині вони дивляться пенальті 5 хвилин і знаходять його. А тут вони навіть не хочуть іти подивитися. Може, там заснув хтось на ВАР?", – заявив Ротань.