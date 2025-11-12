Конфлікт у команді? Наставник Наполі буде відсутній на тренуваннях до кінця тижня

Головний тренер Наполі Антоніо Конте буде відсутній на тренуваннях команди до наступного понеділка, 17 листопада.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Наполі стверджує, що відсутність Конте була заздалегідь запланована та узгоджена з клубним керівництвом.

Проте усе це відбувається на фоні серії невдалих результатів команди, чуток про конфлікт між тренером і гравцями та навіть можливу відставку Конте. 56-річний італійський фахівець очолює Наполі з літа 2024 року, в минулому сезоні він привів команду до чемпіонства у Серії А.

В останніх 7 матчах неаполітанці здобули лише 2 перемоги. Наразі команда посідає 4 місце у турнірній таблиці Серії А та 24-те – у Лізі чемпіонів. Свій наступний матч Наполі проведе 22 листопада вдома проти Аталанти.