Тен Гаг прокоментував цілі Манчестер Юнайтед на сезон

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував цілі клубу на сезон-2024/25.

Його слова передає Irvine Times.

"Я вважаю, що ми повинні досягати успіху та вигравати трофеї. Ось що собою являє цей клуб.

Манчестер Юнайтед має амбіції грати на найвищому рівні, і ми хочемо потрапити до Ліги чемпіонів. Це зрозуміло. Зараз у нас є два шляхи – один в АПЛ, а інший – у Лізі Європи", – сказав Тен Гаг.