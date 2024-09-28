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Тен Гаг прокоментував цілі Манчестер Юнайтед на сезон

Володимир Кук — 28 вересня, 23:26
Тен Гаг прокоментував цілі Манчестер Юнайтед на сезон
Ерік тен Гаг
ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував цілі клубу на сезон-2024/25.

Його слова передає Irvine Times.

"Я вважаю, що ми повинні досягати успіху та вигравати трофеї. Ось що собою являє цей клуб.

Манчестер Юнайтед має амбіції грати на найвищому рівні, і ми хочемо потрапити до Ліги чемпіонів. Це зрозуміло. Зараз у нас є два шляхи – один в АПЛ, а інший – у Лізі Європи", – сказав Тен Гаг.

Наразі "червоні дияволи" за 5 стартових турів набрали 7 з 15 можливих очок та посідають 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Наступний матч МЮ зіграють завтра, 29 вересня, проти Тоттенгема. Початок о 18:30 за київським часом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг

Ерік тен Гаг

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