Ван Ністелрой: Мені сумно бачити, як тен Гаг пішов

Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Рууд ван Ністелрой, коментуючи своє призначення, висловив розчарування з приводу звільнення свого попередника, Еріка тен Гага.

Слова нідерландця наводить пресслужба "Червоних дияволів".

"Всі можуть собі уявити, як я говорю з величезною кількістю змішаних емоцій. Ерік тен Гаг повернув мене в МЮ влітку, і, хоча я був частиною тренерського штабу всього кілька місяців, я завжди буду вдячний йому за надану мені можливість, і мені сумно бачити, як він пішов.

Навіть на тимчасовій основі це велика честь керувати клубом, який я люблю. Я можу обіцяти, що продовжуватиму віддавати всі сили, в будь-якій якості, щоб спробувати покращити нашу долю.

Незважаючи на наші результати, мені подобається повертатися на Олд Траффорд та працювати з командою та персоналом. Цього сезону ми час від часу бачили потенціал команди, але явно недостатньо часто", – заявив ван Ністелрой.