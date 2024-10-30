Ван Ністелрой: Мені сумно бачити, як тен Гаг пішов
Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Рууд ван Ністелрой, коментуючи своє призначення, висловив розчарування з приводу звільнення свого попередника, Еріка тен Гага.
Слова нідерландця наводить пресслужба "Червоних дияволів".
"Всі можуть собі уявити, як я говорю з величезною кількістю змішаних емоцій. Ерік тен Гаг повернув мене в МЮ влітку, і, хоча я був частиною тренерського штабу всього кілька місяців, я завжди буду вдячний йому за надану мені можливість, і мені сумно бачити, як він пішов.
Навіть на тимчасовій основі це велика честь керувати клубом, який я люблю. Я можу обіцяти, що продовжуватиму віддавати всі сили, в будь-якій якості, щоб спробувати покращити нашу долю.
Незважаючи на наші результати, мені подобається повертатися на Олд Траффорд та працювати з командою та персоналом. Цього сезону ми час від часу бачили потенціал команди, але явно недостатньо часто", – заявив ван Ністелрой.
Ван Ністелрой був асистентом тен Гага, а після його відставки був призначений тимчасовим тренером. Втім, він може так і не провести жодного матчу на чолі Манчестер Юнайтед: клуб близький до призначення Рубена Аморіма зі Спортинга.